Meloni “Scrivere il piano Mattei insieme all' Africa”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo dovuto rinviare la conferenza Italia-ai primi giorni di gennaio per cercare di capire meglio il quadro della situazione internazionale che intanto sta evolvendo. Il presidente Nyusi ha garantito non solo la collaborazione e la cooperazione del Mozambico nella stesura di quelche vogliamo presentare alla conferenza Italia-, ma anche la sua presenza. Non ci sarebbe nulla di nuovo se noi pretendessimo diunda presentare all'. Una cosa nuova può essere scriverloe capire dove vanno stabilite le priorità e come portare avantiuna strategia”.Così la premier Giorgianel corso della conferenza stampa durante la sua visita in ...