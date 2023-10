Meloni posticipa il Piano Mattei | rimandata a gennaio 2024 la conferenza Italia-Africa VIDEO

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lo scenario in Medioriente preoccupa il governo e impone un rinvio. “Alla luce del peggioramento del contesto internazionale di sicurezza, laprevista per il mese di novembre è stata rinviata all’inizio del”. Questo il comunicato con il quale si annuncia che l’incontro previsto per la presentazione dell’attesissimoslitta agli inizi L'articolo proviene da Il Difforme.