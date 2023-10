Meloni | non c' è un livello particolare d' allerta in Italia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) "Non c'è undiin, una delle primissime cose fatte nel giorno degli attacchi di Hamas è stato rafforzare la sicurezza nei luoghi sensibili per le comunità ebraiche". ...

dichiara di avere finalmente convinto l'Ue ad affrontare la dimensione esterna della politica migratoria. Tuttavia,c'è nulla di nuovo nell'approccio europeo. E, come sebastasse, l'...

Meloni: 'Africa non si aiuta con carità ma con collaborazione, il piano Mattei va scritto insieme' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Salario minimo, Meloni chiude: «Non è lo strumento adatto, vareremo altri interventi contro il lavoro povero» Open

Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dal Mozambico ... ma penso che c’è un lavoro che si possa fare, e che non a caso stiamo facendo per evitare che il conflitto possa ...che non a caso stiamo facendo per evitare che il conflitto possa avere un'escalation che sfugga al controllo", le parole di Giorgia Meloni a margine della visita in Mozambico. / Palazzo Chigi Fonte: ...