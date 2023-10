Meloni | la disfatta di Tunisi | l’accordo è saltato in aria

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In quello che sembrava essere un accordo promettente per fermare il flusso migratorio verso l’Unione Europea, il memorandum siglato da Giorgia, Ursula von der Leyen e Mark Rutte con laa sta rapidamente crollando. Il presidente Saied ha annunciato il ritorno dei 60 milioni di euro ricevuti come parte di questo accordo il 3 ottobre scorso, sollevando domande sull’efficacia dell’iniziativa. La Commissione europea, da parte sua, sembra fare finta di niente, affermando di continuare a lavorare sui cinque pilastri del memorandum nonostante l’annuncio di restituzione dei fondi. Tuttavia, non sono stati delineati piani chiari riguardo alla tempistica dell’erogazione dei restanti fondi.Leggi anche: Giorgia, soddisfazione per la gestione europea della crisi migratoria La decisione di Saied è stata motivata dalla ...