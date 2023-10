- - > ANSA . Dalla missione nel cuore dell'Africa, in Mozambico e- Brazzaville, la premier Giorgiatorna con qualche certezza per l'esecutivo e un mare di perplessità delle opposizioni. Il piatto forte delle sue esternazioni, il cosiddetto "Piano ...

Meloni in Congo: Cooperazione non ha nulla a che fare con approccio paternalistico e predatorio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) "L'Italia è il secondo partner commerciale europeo del Congo. La presenza imprenditoriale italiana in Congo è strutturata e di ...Meloni in missione in Mozambico e Congo. Il progetto slitta al 2024. Da sinistra arriva l’interrogazione ROMA - Più volte evocato e annunciato, già esibito con orgoglio a scatola chiusa. Ma il piano M ...