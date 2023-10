Meduza | nuovo EP composto da “Room 1” e “Room 2”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Dal 13 ottobre disponibile la doppia anima del trio di musica house made in Italy su tutte piattaforme digitali A coronare l’ennesimo anno di grandi successi, i– Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio – presentano ilEPda1 e2, perfetta rappresentazione del loro dualismo stilistico – tra radio house e club underground – disponibile da oggi venerdì 13 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in formato CD e vinile rosso, per Island Records/Universal Music. Il trio dei record di musica house made in Italy – più di 20 miliardi di stream totali, oltre 160 dischi di Platino e Diamante e un tour mondiale all’attivo costellato di sold-out – si racconta così tramite una raccolta dei brani che ...