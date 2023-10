Medio Oriente | Salvini | siamo preoccupati che il conflitto si estenda

(Di venerdì 13 ottobre 2023) "Sono ore nelle quali spirano venti di guerra con numeri drammatici: il numero di vittime civili israeliane in queste ore è quello massimo registrato dalla Shoah ad oggi. La preoccupazione che il ...

Mentre continua la guerra in, dopo l'attacco sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023 e i bombardamenti su Gaza, c'è preoccupazione per la diffusione di notizie, foto e video fuori contesto, non verificate ...

Medio Oriente, anche Santanchè contro la bandiera della Pace di Sala: “Si deve vergognare, oggi va… Il Fatto Quotidiano

Medio Oriente, le Ong finanziano Hamas. Il retroscena sulla guerra Il Tempo

Londra, 13 ott. (askanews) - Un'invasione terrestre israeliana a Gaza è "molto probabile", ma rischia di scatenare un'escalation riguardo ai costi umanitari del conflitto e un bagno di sangue. Lo dich ...MILANO (MF-NW)--Il Ftse Mib archivia l'ultima seduta della settimana in calo dello 0,9% a 28.237 punti. Il sentiment di fondo e' riconducibile al perdurare delle tensioni geopolitiche in ...