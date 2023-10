Mazzeo nuovo presidente giovani commercialisti Benevento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAntonioè ildel consiglio direttivo dell’UnioneDottoried esperti contabili di. Per il triennio 2023-2026 sono stati nominati anche Marialaura Falde come vice, Laura Clemente come segretario e Umberto Orrei come tesoriere. Completano il direttivo i consiglieri Filomena Fuccio (delega di Responsabile Centro Studi) , Veronica De Blasio (delega alle relazioni esterne) e Nicola Manzo. Michele Mogavero viene nominato come Rappresentante dei praticanti. L’Assemblea ha, inoltre, votato per il rinnovo del collegio dei Probiviri eleggendo il Dott. Domenico D’Agostino come Probiviro Unico. “In continuità con gli obiettivi e le linee programmatiche del direttivo uscente, saranno tre ...