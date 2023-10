Mazzanti non è più il ct delle azzurre di volley

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CAORLE (VENEZIA) (ITALPRESS) – La notizia era nell'aria ormai da un pò: la Federazione Italiana Pallavolo e il ct della nazionale femminile Davidecomunicano in una nota di aver “interrotto consensualmente il rapporto che li legava”. Dopo l'incontro avvenuto a Caorle, nel corso della riunione del Consiglio Federale, la Fipav e il tecnico marchigiano hanno stabilito che “non ci fossero più i presupposti per proseguire il loro cammino insieme”.Tutti i membri del Consiglio Federale hanno ascoltato ieri con grande attenzione e partecipazione l'intervento appassionato di, che ha ripercorso i sette anni del suo mandato e in particolare l'ultima stagione. Al termine della relazione il CF ha tributato aun sincero e caloroso applauso. L'avventura sulla panchina azzurra del tecnico marchigiano, in carica dal 2017 al ...

CAORLE (VENEZIA)-Oggi è ufficiale: Davide Mazzanti non è più il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. La dedisione è stata ufficializzata oggi dalla Fipav dopo l'incontro ...Relegando in panchina Paola Egonu, che dopo un Europeo travagliato non ha partecipato al preolimpico in accordo con Manfredi. Ma Mazzanti è anche l’uomo che in passato ha rilanciato una nazionale ...