Masters 1000 Shanghai | Rublev e Dimitrov passano in semifinale

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Conclusa anche la seconda giornata di quarti di finale per ildi. A sfidarsi questa volta sono stati il numero 7 ATP Andreyche ha sconfitto Ugo Humbert in due set. Nel secondo match di giornata il numero 19 Grigorha sconfitto in due set Nicolàs Jarry. Continua la scalata alle Nitto ATP Finals per Andrey, unico top ten rimasto in corsa qui a. L’occasione è ghiotta ed il russo non si fa impaurire e sconfigge Ugo Humbert con il punteggio di 6-2, 6-3. Nel primo set, al secondo game, in battutasembra avere qualche titubanza, concedendo palla break a Humbert sul 40/30. Il russo supera le difficoltà ed il game, portandosi sull’1-1. I due giochi successivi con il servizio del francese sono quelli ...