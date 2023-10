Marzano di Nola | rissa durante incontro di calcio a 5 | 9 i denunciati

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dia 5 adi: Nove indagati e DASPO sportivi attivati per gli imputati Gl Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, a conclusione di un’attività info-investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, nove persone, di età compresa tra 23 e 36 anni, indagati, all’esito delle indagini, del reato diin concorso, avvenutaundia 5. L’episodio risale allo scorso 7 ottobre quando adi(AV), presso il locale impianto sportivo era in corso l’tra ASD ALWAYS Quindici e M.D.S., valevole per il ...