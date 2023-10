Mario Sechi | se cade Israele muore l' Occidente

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «E se non ce la fanno? Sapranno ancora fare la guerra?». L'ora galoppa verso mezzanotte, il giornale è chiuso, la prima pagina è andata, le domande che fendono il buio sono di una giornalista, un'amica ebrea, l'ho vista crescere, credere, diventare mamma, combattere. Sono interrogativi che rivelano l'angoscia di chi sente la propria vita minacciata, la ragione di esistere vacillare sotto i colpi d'artiglio delle belve di Hamas, l'incertezza montare di fronte alle parole senza coraggio di presunti alleati che cercano di fermare la spada di David. «E se non ce la fanno?». È una domanda lancinante, perché fare la guerra è l'imperativo, ma farla bene è l'inizio e la fine di tutto, come dice Sun Tzu ne “L'arte della guerra”, “ogni battaglia viene vinta o persa prima ancora che sia stata combattuta”. «E se non ce la fanno?». Se Gerusalemme, domani ci sarà un altro ...