Marchese Swiss School Of Management | “Nuova sede rafforzerà relazioni”

Ha affermato Lisa, Rettrice delle sedi di Milano e Brescia dellaSchool Of Management. 'Avendo insegnato per tanti anni sia in Italia che negli Stati Uniti, ho da sempre una visione ...

Marchese (Swiss School Of Management): "Nuova sede rafforzerà ... Adnkronos

Milano: la Swiss School Of Management inaugura il suo terzo polo Utilitalia

Ha affermato Lisa Marchese, Rettrice delle sedi di Milano e Brescia della Swiss School Of Management. “Avendo insegnato per tanti anni sia in Italia che negli Stati Uniti, ho da sempre una visione ...A dirlo la rettrice delle sedi di Milano e Brescia della Swiss School Of Management, Lisa Marchese, noto avvocato, originaria di Seattle, tra i più in vista degli Stati Uniti e presente tra le “Top 50 ...