Manovra | Paita Iv | ' no a tassa di successione | ci batteremo'

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha promesso in lungo e in largo che avrebbe abbassato le tasse e invece, per far cassa, non trovano altra idea che innalzare ladi?". Così Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia Viva. "Se le indiscrezioni uscite sulla stampa si rivelassero vere, Italia Viva si batterà come si è sempre battuta contro ogni aumento delle tasse. Le tasse vanno abbassate, a partire da quelle sul lavoro. Il governo - aggiunge- tenga quanto meno le mani fuori dalle tasche dei cittadini se non è capace di alleggerire la pressione fiscale, come invece ha promesso in campagna elettorale".