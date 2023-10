Manifestazione pro Palestina a Roma | in centinaia in piazza con cori e bandiere | “Il popolo palestinese non è Hamas”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023)di persone hanno preso parte allaproscandendo slogan, in arabo e in italiano e sventolando. Al sit in organizzato inVittorio Emanuele si è unito anche il corteo degli studenti partito per contestare il raduno delle destre europee in corso nella Capitale. Al grido di “libera“, i manifestanti hanno sventolatoe mostrato cartelli. “Dal 1948 Israele ha preso tutta la terra. Io penso che i palestinesi debbano riavere la loro terra e debba esserci pace tra i civili israeliani e palestinesi”, dice un manifestante. “Condannare chi fa un genocidio non ha niente a che vedere con la fede religiosa”, spiega invece un’altra manifestante. Mentre una terza ...