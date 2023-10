Manifestazione pro Israele | dopo i tafferugli scattano le denunce

Due uomini e una donna sono stati identificati dopo aver tentato di colpire gli agenti con calci e pugni

Parigi, dispersa manifestazione pro-Palestina: 10 fermi Sky Tg24

Roma, Venezia, Milano, Napoli e Bari. L’onda delle manifestazioni pro Palestina prosegue e si allarga in altre città italiane. Mentre ...Contestazioni contro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione della manifestazione in supporto di Israele organizzata dalla comunità ebraica ...