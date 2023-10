Manifestazione oggi Roma | tensioni al corteo degli studenti

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Collettivi della Sapienza in piazza contro le riunioni dei movimenti giovanili di estrema destra Momenti di tensione alladei collettivi della Sapienza che13 ottobre 2023 sono in piazza contro le riunioni dei movimenti giovanili di estrema destra in programma a. Un gruppo di manifestanti ha tentato di oltrepassare lo sbarramento della Polizia che impediva aldi proseguire verso piazza Vittorio, dove alle 18 è in programma un sit in di sostegno alla Palestina. Glihanno acceso fumogeni, le forze dell’ordine hanno effettuato una carica di alleggerimento per allontanare i manifestanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

(ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - "Non c'è pace sotto occupazione. Palestina libera". Questo lo striscione in Piazza Garibaldi, a Napoli, dove si stanno radunano i sostenitori del popolo palestinese per ...