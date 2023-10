(Di venerdì 13 ottobre 2023) "Non c'è pace sotto occupazione.". Questo lo striscione in Piazza Garibaldi, a, dove si stanno radunano i sostenitori del popolo palestinese per un'iniziativa alla quale hanno ...

"Non c'è pace sotto occupazione. Palestina libera". Questo lo striscione in Piazza Garibaldi, a, dove si stanno radunano i sostenitori del popolo palestinese per un'iniziativa alla quale hanno aderito varie realtà, soprattutto della galassia antagonista. Attualmente i manifestanti sono ...

Manifestazione a Napoli, 'Palestina libera' Agenzia ANSA

E' iniziata l'opera di demolizione dello chalet La Terrazza di via Petrarca, chiuso nel 2009 per abusi edilizi, provvedimento contestato dai proprietari del locale che era frequentato dai ..."Non c'è pace sotto occupazione. Palestina libera". Questo lo striscione in Piazza Garibaldi, a Napoli, dove si stanno radunano i sostenitori del popolo palestinese per un'iniziativa alla quale hanno ...