Mangia Puglia Ama

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Su Food Network, canale 33, i celebri chef Antonella Ricci e Vinod Sookar ci conducono in un viaggio culinario alla scoperta della tradizione pugliese e della loro filosofia gastronomica nel nuovissimo programma "". Il programma andrà in onda in prima visione a partire dal 14 ottobre, ogni sabato alle 17:45, ed è anche disponibile in streaming su discovery+. Antonella Ricci è una chef appassionata, con due grandi amori nella vita: la cucina e la sua terra natale, la. Vinod Sookar è stato al suo fianco per oltre 20 anni, un compagno d'avventura che ha contribuito a far brillare la stella Michelin del ristorante di famiglia a Ceglie Messapica (BR). Insieme, hanno sperimentato creazioni culinarie che hanno radici nella tradizione pugliese ma si spingono anche verso territori più creativi e fantasiosi. A Milano, hanno portato la loro filosofia gastronomica basata ...