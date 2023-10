Mancano pochi giorni” | annuncio pieno d’emozione per Al Bano e Romina | Insieme dall’altra parte del mondo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “”, l’ricco di letizia per Ale la Power.ancora una volta. La novella è decisamente più che lieta per i loro numerosissimi fan, soprattutto quelli che si possono definire della prima ora. Rivedere ancora una voltail cantante di Cellino San Marco che è tuttora uno dei più amati in Italia e nelcon la sua ex moglie è un vero balsamo per tanti cuori infranti. Non per nulla quando ormai circa 20 anni fa si sono detti addio dopo un lungo matrimonio e la nascita di ben 4 figli in tantissimi non ci riuscivano a credere. Lui si è poi rifatto una vita dal punto di vista sentimentale accanto alla bellissima Loredana Lecciso. Con lei è diventato padre di Jasmine e di Al...