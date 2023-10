Mai stata promossa Elena Basile | dopo i deliri in tv la doccia gelata dalla Farnesina

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L'accostamento con la grande parabola mediatica del prof Alessandro Orsini è fin troppo scontato, ma le somiglianze in effetti sono molte. Come fu per il predecessore circa la guerra in Ucraina, ora la diplomaticanei torridi giorni della crisi in Israele si sta guadagnando i galloni di “voce contro” con alcuni interventi tv che stanno facendo discutere. L'ultimo episodio è andato in onda mercoledì sera durante la puntata di Otto e mezzo, nell'esatto momento in cui la conduttrice Lilli Gruber ha letto la dichiarazione del portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, secondo il quale sarebbero pochi gli ostaggi statunitensi nelle mani dei miliziani di Hamas., ospite del programma, ha risposto: «Peccato, perché in effetti, se fossero tanti gli ostaggi americani, gli Stati ...