Macron | ' Francia colpita dalla barbarie del terrorismo islamico'

"Laè ancora una volta colpita dalla barbarie del terrorismo islamico": queste le prime parole del presidente francese, Emmanuel, all'uscita dal liceo Gambetta di Arras, dove ha reso ...

Dopo l'attacco in un liceo di Arras, cittadina a sud di Lens nella Francia settentrionale dove è rimasto ucciso un insegnante, il presidente Emmanuel Macron ha fatto sapere che "almeno un altro ...Allerta altissima in Francia, dove un altro schedato "S" per radicalizzazione ... Si tratta di un uomo di nazionalità francese, noto per la sua radicalizzazione. Il commento di Macron Il presidente ...