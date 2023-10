“Ma sei proprio tu” Edoardo Costa | com’è diventato il bello di Vivere E cosa fa nella nuova vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La fama, il successo, poi la rovinosa caduta quando nel 2008 Striscia la Notizia sollevò il caso di soldi spariti dalla sua Onlus. Quindi l’oblio e il silenzio per anni. Eppurenon si è fermato. Si è confidato sulle colonne del Corriere della Sera iniziando dal momento che gli ha cambiato la. “L’inchiesta è nata dall’attacco mediatico di “Striscia” ed è seguito un iter giudiziario lunghissimo. Con la mia associazione Ciak avevo fatto cose straordinarie: ho costruito un asilo in Senegal, aiutato le onlus in Afghanistan, Kenya, Brasile, India”. >Papa Francesco? Pazzesco a Ballando con le Stelle, spunta il pontefice. Milly Carlucci: “Mi riempie di gioia” E ancora: “Mi sono fatto aiutare da persone esterne per realizzare libri fotografici e calendari, pagandole in nero. Mancavano le ricevute di 180 mila euro ...