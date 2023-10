Luce! Al festival anche Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici nucleari

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi / Sopravvissutialla fine della storia“ Se l’avete cantata durante un viaggio in auto, bloccati nel traffico, sotto la doccia osolo nella vostra testa, significa che almeno una volta vi è capitato di sentire la canzone deiintitolata “Giovani Wannabe”. La terza edizione deldi, in programma sabato 21 ottobre, a ingresso libero, nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, Firenze, è dedicata proprio a loro, a questi giovani che vogliono essere ed esserci, alle voci di chi sogna, di chi aspira a diventare qualcuno, alle loro istanze. Non senza più di un pensiero a quei giovani che vivono lontani dalla nostra democrazia e resistono all’assedio della guerra, per i quali ...