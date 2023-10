Loyd Austin in Israele | assicura l' invio di armi dagli Stati Uniti

La conferenza stampa dei due ministri della Difesa israeliano e americano non può che essere congiunta. Yoav Gallant esiedono uno accanto all'altro per ribadire anche plasticamente il legame indissolubile tra i due paesi. Il sostegno alla difesa di Israele è ferreo, dice, assicurando quanto ...

La conferenza stampa dei due ministri della Difesa israeliano e americano non può che essere congiunta. Yoav Gallant e Loyd Austin siedono uno accanto all'altro per ribadire anche plasticamente il ...''Come e' noto, io sono colui il quale progetto' per primo la guerra contro l'Isis. Io l'Isis lo conosco bene. (ANSA) ...