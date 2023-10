Lotto | in Campania doppietta da oltre 38 mila euro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlpremia la. Nell’estrazione di giovedì 12 ottobre, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di38: a Napoli realizzato un ambo da 20, seguito dalla vincita di 18.750 messa a segno a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, con quattro terni e una quaterna su tutte le ruote. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 5,5 milioni diin tutta Italia, per un totale di908 milioni in questo 2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it.