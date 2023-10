Lobotka | gran gol in Nazionale VIDEO nella serata di Cristiano Ronaldo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) . Il centrocampista del Napoli ha segnato il secondo gol della Slovacchia nel 3-2 per il Portogallo. La partita era sul 3-1 per i padroni di casa,ha sferrato untiro cinque sei metri fuori dall’area di rigore e ha segnato. È stata ladiche ha segnato due reti, di cui la prima su rigore. E poi il 3-1. L’1-0 è stato firmato da Gonçalo Ramos. In classifica il Portogallo è primo con 21 punti la Slovacchia allenata da Calzona a 13 punti Il Lussemburgo a 11 punti la Bosnia a 9 punti. Mancano tre partite. Che gol diinpic.twitter.com/qo0IG4yUmh — Guido Olivares (@Guidolino8) October 13, 2023 CALZONA PROPOSTO COME ALLENATORE DEL NAPOLI L’idea Calzona Un’idea un concetto un’ideaFinché resta un’idea è soltanto ...

... Arthur a Napoli godeva di molta libertà e poteva far valere il suo palleggio, che è dilunga più pulito di quello di Amrabat. In una circostanza precisa è stato lo stessoa sottolineare ...

Lobotka brilla in nazionale: gran gol nella sconfitta esterna con il Portogallo CalcioNapoli1926.it

Serie A -Le pagelle di Bologna-Napoli 0-0: Beukema monumentale ... Eurosport IT

La Slovacchia rientra in partita contro il Portogallo. Al 80’ Lobotka riceve il pallone sulla trequarti da Duda e con un gran destro a giro dai 25 metri batte Diogo Costa per il 2-3. Quarto gol in ...Tanta rabbia per Aurelio De Laurentiis al termine di Napoli-Fiorentina. Una rabbia che è probabilmente l’unica forma in cui poteva esprimere un’ammissione di colpa. Si è reso conto di aver sbagliato i ...