Lo sfogo di Toco | l’uomo-cane | “Ho speso 12mila sterline per essere così ma gli altri cani mi respingono | sono crudeli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) C’è chi ha sempre sognato vestirsi da supereroe, chi da principessa e chi invece ha voluto assomigliare a tutti i costi al suo animale preferito. Siamo in Giappone, dove questo signore – grandissimo amante dei– si è fatto realizzare su misura un costume ultra-realistico dadi razza Collie e da diverso tempo ormai gira per le strade vestito, comportandosi in tutto e per tutto come un vero cagnetto. Sui social si fa riprendere mentre passeggia travestito, mangia e prova a socializzare con – i veri – amici a quattro zampe, ottenendo però, scarsi risultati: “Ho12 milaper trasformarmi in un‘umano‘ ma i veri quattrozampee si rifiutano di giocare con me, non mi trattano come uno di loro”, dice oggi ...