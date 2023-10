LIVE Trevisan-Mertens | WTA Hong Kong 2023 in DIRETTA | secondo match dalle 8 00

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi quarti di finale del Wta 250 ditra Martina(6) ed Elise(3). Le due giocatrici sono entrambe testa di serie del torneo orientale e sono altresì divise da una sola posizione nel ranking Wta. L’azzurra, numero 42 del mondo, ha sconfitto nel suo percorso ala spagnola Cristina Bucsa per 7-5 6-2 e, nella giornata di ieri la polacca Magdalena Frech per 6-3 6-7(4) 6-3 al termine di una battaglia durata 2 ore e 45?.invece, in 41esima posizione questa settimana ma 12 come best ranking, ha invece sconfitto al primo turno Daria ...