LIVE Paolini-Siegemund 6-0 | WTA Zhengzhou 2023 in DIRETTA | l’azzurra domina il primo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Game. Si infrange sul nastro il dritto inside out della tedesca. 40-0 Prima esterna, dritto e volèe vincente. Alè Jasmine! 30-0 Servizio vincente. 15-0 Lunga la risposta di dritto di. SECONDO SET 6-0SET! Undicesimo errore gratuito della tennista proveniente dalle qualificazioni. Jasmineilparziale. 40-AD SET POINT. Sul nastro il dritto della tedesca in uscita dal servizio. 40-40 Secondo doppio fallo del game di. 40-30 Lunga la risposta di dritto dell’italiana. C’è la prima palla game per la tedesca. 30-30 Non passa il dritto della toscana. 15-30 Gli errori di...