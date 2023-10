LIVE Paolini-Siegemund 6-0 7-5 | WTA Zhengzhou 2023 in DIRETTA | l’azzurra agguanta con merito le semifinali

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:44 Termina qui latestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:43 Grazie a questo risultatoda lunedì irromperà nella top 30 del ranking WTA. 2 ACE, nessun doppio fallo ed il 68% di prime giocate dalla toscana, che ne ha convertito in punti il 74%. 12:42 Match che stava per complicarsi a causa della crescita di una coriacea. Bravaa non scomporsi dopo aver dilapidato il gran vantaggio, ed a chiudere con caparbietà nel lungo dodicesimo gioco. JASMINEb. LAURA6-0 7-5! Scappa via, scappa ...