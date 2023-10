LIVE – Paolini-Siegemund 6-0 5-5 | quarti di finale Wta Zhengzhou 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo WTA 500 di(cemento outdoor). La toscana torna in scena dopo il rocambolesco ottavo divinto contro la francese Caroline Garcia, a cui ha annullato ben quattro match point (tre consecutivi) nel corso del terzo e decisivo set. Tra lei ed un posto in semic’è l’esperta tedesca, che al secondo turno ha sorpreso la numero sedici del ranking mondiale ovvero la russa Liudmila Samsonova. Il bilancio degli scontri diretti si trova in perfetta parità (1-1) ma è poco indicativo. Le due partite, infatti, sono andate in scena tra il 2018 ed il 2019 sulla terra rossa.partirà ...