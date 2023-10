LIVE Paolini-Siegemund 6-0 4-3 | WTA Zhengzhou 2023 in DIRETTA | arriva il controbreak della tedesca

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Variazione con il chop in diagonaleche manda in tilt l’avversaria. 4-4 Game. Lungo il dritto inside in dil’inatteso aggancio. AD-40 ACE, che si carica. 40-40 Stavolta Jasmine non sbaglia il recupero con il rovescio in avanzamento. 40-30 Ancora una volta la numero 113 WTA ha il tempo per piazzare il vincente con il dritto. 30-30 Servizio e dritto a segno per. 15-30 Secondo doppio fallo del game per la tennista di Filderstadt. 15-15 Il nastro accomoda la palla sul dritto. 0-15 Quarto doppio fallo. 3-4. ...