LIVE Paolini-Siegemund 6-0 3-0 | WTA Zhengzhou 2023 in DIRETTA | continua l’assolo dell’azzurra

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 La tedesca aggredisce su una delle poche seconde offerte dall’avversaria. 30-0 Stringe troppo l’angolo del dritto incrociato. 15-0 Splendida accelerazione con il rovescio lungolinea della toscana. 1-3 Game. Rovescio in lungolinea vincente della tedesca, che si sblocca evitando quantomeno un pesante doppio 6-0. AD-40 Corta la risposta di, ne approfitta la sua avversaria. 40-40 Attacco in controtempo e splendida stop volley della teutonica. 30-40 Prima vincente. 15-40 Due palle del doppio breakno a fioccare gli errori di dritto della tedesca. 15-30 Lungo il rovescio in avanzamento. 0-30 Decolla il dritto inside in di ...