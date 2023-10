LIVE Paolini-Siegemund 3-0 | WTA Zhengzhou 2023 in DIRETTA | subito il break dell’azzurra

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Molto brava stavolta, che prende in mano lo scambio giocando un ottimo rovescio lungolinea. 0-15 Gran ritmo imposto da Jasmine, che spinge ancora con il dritto inside in. 3-0 Game. Attacco in controtempo perfetto dell’italiana, che conferma il. 40-30 Si infrange in rete la palla corta di dritto della tennista proveniente dal tabellone di qualificazione. 30-30 Pizzica la riga il rovescio. 15-30 Dritto inside out diche mette pressione alla sua avversaria. 15-15 Sciocchezza di Jasmine, che manda out un comodo passante in avanzamento. 15-0 Decolla il rovescio lungolinea della tedesca. 2-0! Scappa via il rovescio incrociato di ...