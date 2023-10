LIVE Nuoto | Coppa del Mondo Atene 2023 in DIRETTA | Ceccon secondo col personale nei 200 dorso! Martinenghi quarto in un 100 rana stellare

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12: In arrivo l’ultima gara di giornata, i 50 stile libero uomini. Questi i protagonisti: 1 SZABO Szebasztian HUN 11 MAR 1996 22.45 2 SIMONS Kenzo NED 13 APR 2001 22.40 3 SHIOURA Shinri JPN 26 NOV 1991 22.28 4 ANDREW Michael USA 18 APR 1999 22.04 5 CARTER Dylan TTO 30 JAN 1996 22.25 6 PIJNENBURG Stan NED 4 NOV 1996 22.39 7 LIA Nicholas NOR 13 FEB 2001 22.43 8 COOPER Isaac AUS 7 JAN 2004 22.49 18.10: La svedese Sarah Sjoestroem domina da metà gara in poi e vince i 50 stile libero con 24?10, mettendosi alle spalle l’australiana Cate Campbell (24?54) e la statunitense Huske (24?62) 18.08: Che sfida ora nei 50 stile libero tra Bronte e Cate Campbell e Sarah Sjoestroem! Queste le protagoniste: 1 MACNEIL Margaret CAN 26 FEB 2000 25.39 2 BUSCH Kim NED 16 JUN 1998 25.33 3 CAMPBELL Bronte AUS 14 MAY 1994 24.99 4 ...