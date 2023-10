LIVE Nuoto | Coppa del Mondo Atene 2023 in DIRETTA | Ceccon cerca il bis nei 200 dorso! McKeown a un soffio dal record del mondo nei 50 dorso!

Leggi su oasport

17.32: Sempre avantiai 150 17.32: Ai 100, Mityulov, Coetze 17.29: E' il momento di Thomasche prova a ripetere l'exploit di Berlino nei 200 dorso. Gli avversari sono Irie e Coetze. Questi i finalisti: 1 MITYUKOV Roman SUI 30 JUL 2000 2:01.53 2 FOLLOWS Kane NZL 27 MAY 1997 2:01.29 3 IRIE Ryosuke JPN 24 JAN 1990 2:01.17 4 COETZE Pieter RSA 13 MAY 2004 2:00.70 5Thomas ITA 27 JAN 2001 2:00.99 6 SISKOS Apostolos GRE 24 JUN 2005 2:01.28 7 EDWARDS-SMITH Joshua AUS 5 APR 2003 2:01.34 8 LARKIN Mitchell AUS 9 JUL 1993 2:02.87 17.26: Che gara di Kaylee McKeeown che non va lontana daldele fa segnare il nuovodella manifestazione con ...