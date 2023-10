LIVE MotoGP | GP Indonesia 2023 in DIRETTA | Vinales parte bene | secondo Martin Bagnaia in attesa

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-28 minuti: momento di stallo in questa sessione, cercano di spingere solo Fabio Quartararo e Miguel Ora -29 minuti: buon tempo per Jack Miller che centra la seconda piazza con un ritardo di +0.432 rispetto a. Al momento dunque la classifica è, Miller,ai box studia il da farsi -30 minuti: eccolo Jorgeche si piazza alposto con un gap di +0.577 rispetto aoccupando la seconda posizione -31 minuti: lo abbiamo chiamato: sta arrivando Jorge-32 minuti: Arriva Marquez, terzo con un gap di +0.651 alle spalle di Quartarato e-33 minuti:sembra ...

In Indonesia tiene banco l'ufficialità del passaggio di Marc Marquez in Gresini, che ha monopolizzato buona parte della conferenza piloti. Bagnaia: 'Marc si adatterà subito alla Ducati'. Martin: 'Nel ...

Indonesia, le Libere 1 LIVE: Bastianini è tornato Sky Sport

LIVE - MotoGP 2023. GP dell'Indonesia a Mandalika - MotoGP Moto.it

Nel primo turno di prove del Gran Premio Pertamina d'Indonesia il brasiliano detta il passo, mentre il leader iridato finisce a terra due volte ...La MotoGP scende in pista a Mandalika alle 4.45 per le prove libere 1, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW. Alle 9 le pre-qualifiche, decisive per l'accesso al Q2 di sabato. Occhi puntati su ...