LIVE MotoGP | GP Indonesia 2023 in DIRETTA | via alla FP! Confronto Bagnaia-Martin a tenere banco

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.02 Piloti in pista:con due soft, mentrecon una hard/soft. 09.00 Sarà un’ora molto interessante quindi, tanti piloti dovranno lavorare per mettere a posto il posteriore. Stamane il grip offerto dal tracciato non era ideale, vedremo se la pista sarà migliorata. 09.00 VIAFP! 08.59 I piloti si preparando per entrare in pista e, come detto, sarà una sessione molto importante per andare a definire il quadro di Q1 e di Q2 domani. 08.56 4? al via della FP. 08.53 Parlando degli altri reduci da infortuni, bene Enea Bastianini e Luca Marini, che avevano già ottenuto l’ok dei medici nella giornata di giovedì: il pilota Ducati factory, assente da Barcellona, si è classificato in nona posizione, proprio davanti all’altro rider del Mooney, anche lui ...