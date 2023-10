LIVE MotoGP | GP Indonesia 2023 in DIRETTA | dalle 09 00 la FP Prosegue il duello Martin-Bagnaia

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.44 Dicevamo di Bezzecchi, sorprendente nella FP1. Sul suo stato di salute verrà fatto un altro controllo e vedremo se sarà in grado di girare anche nella seconda sessione di prove libere. 08.41 Marc Marquez ha concluso con la Honda in 14ma posizione a 1.082 dal vertice. Per Marc i soliti problemi con l’anteriore di una Honda molto difficile da guidare. 08.38 Di seguito l’ordine dei tempi della FP1: 1 89 JorgeSPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.811 20 21 313.0 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.913 21 21 0.102 0.102 309.4 3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.347 15 20 0.536 0.434 311.2 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’32.541 22 22 0.730 0.194 308.5 5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team ...