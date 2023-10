LIVE MotoGP | GP Indonesia 2023 in DIRETTA | Bezzecchi strepitoso nella FP! 5° Martin e 9° Bagnaia

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.53 Piloti che tornano ai box e per Pecco la situazione non è assolutamente facile. Attualmentetop-10 qualificante per la Q2 ci sono, Vinales, Aleix Espargaro, Quartararo,, Miller, Zarco, Oira,e Nakagami. 09.51è quinto ora a 0.594 dascala in una pericolosa nona posizione a 0.991. Pecco fa veramente tanta fatica. 09.50!!! 1:30.644 per lui e in vetta. Vinales a 0.209 ed Aleix Espargaro a 0.444.nel frattempo si porta in sesta posizione a 0.991 dal romagnolo. 09.50 Nel frattempo Aleix Espargaro fa un errore nel terzo settore, andando in ghiaia. Lo spagnolo ...