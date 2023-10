LIVE MotoGP | GP Indonesia 2023 in DIRETTA | a breve la FP!

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04:50 Ancora qualche minuto di attesa e si comincia 04:44 Mancano poco più di cinque minuti all’inizio della FP1! 04:35 Arriva la conferma. La pit lane aprirà alle ore 10:50 locali, dunque alle 4:50. Mancano dunque quindici minuti. 04:30 Nella prima sessione di prove sarà sicuramente presente Marco Bezzecchi, giudicato idoneo dopo la visita. Il pilota della Mooney VR46 sarà però controllato un’altra volta alla fine del segmento. 04:20 Buongiorno Amici di OA Sport! L’inizio della gara potrebbe slittare di qualche minuto. Durante la FP1 della Moto2 infatti si è verificato un problema all’energia elettrica, fattore che ha fermato la sessione per circa dieci minuti. Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP d’– Numeri e statistiche GP ...

In Indonesia tiene banco l'ufficialità del passaggio di Marc Marquez in Gresini, che ha monopolizzato buona parte della conferenza piloti. Bagnaia: 'Marc si adatterà subito alla Ducati'. Martin: 'Nel ...

La MotoGP scende in pista a Mandalika alle 4.45 per le prove libere 1, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW. Alle 9 le pre-qualifiche, decisive per l'accesso al Q2 di sabato. Occhi puntati su ...Oggi, venerdì 13 ottobre, primo giorno di prove libere del GP d'Indonesia, quindicesimo round del Motomondiale 2023. Sul circuito di Mandalika i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto po ...