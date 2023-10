LIVE Monaco-Virtus Bologna 7-9 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | punteggio basso dopo 5? | bianconeri a +9

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-14 Tap-in vincente di Bryant Dunston: ladoppia gli avversari nel! 7-12 HACKETT EMULA BELINELLI: BOMBA E +5, TIME-OUT. 7-9 Schiacciata di Diallo: l’ASrimane a -2! 5-9 BELINELLI! LA TRIPLA DALL’ANGOLO PER IL +4. 5-6 2/3 per Marco Belinelli in lunetta: le V-nere mettono ancora la freccia! 5-4 Bomba di Mike James: contro-sorpasso del! 2-4 Taglio perfetto di Cordinier sulla linea di fondo: +2 per i! 2-2 Diallo pareggia subito i conti per i padroni di casa! 0-2 Cordinier in acrobazia: primo canestro per la! Tutto è pronto per la palla a due. Buona partita a tutti! Minuto di silenzio in ...