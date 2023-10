LIVE Monaco-Virtus Bologna 52-77 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | V-nere a +25 | Lundberg e Smith in doppia cifra al pari di Belinelli

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-79 Alleyoop di Shengelia su assist di Dobric: i bianconeri continuano a dilagare! Quinto fallo per Daniel Hackett, che termina anzitempo la sua partita. 52-77 DANIEEEEL HACKEEETTT!! TRIPLAAAAAA 52-74 Penetrazione di Diallo! 50-74 Dobric appoggia la palla al tabellone: ancora +24 per la, che non intende calare l’intensità! 50-72 Cornelie schiaccia per l’orgoglio monegasco! 48-72alza la parabola: il danese torna a segnare dopo diversi minuti di digiuno! Inizia il quarto conclusivo a! Va in archivio anche la terza frazione: laviaggia col pilota automatico, 48-70 dopo 30?! 48-70 Risponde Okobo con la stessa moneta! 45-70 ALTRO CANESTRO PESANTE: CI PENSA DOBRIC! ...