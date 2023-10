Lite in Under 21 | Nunziata manda a casa Marco Nasti per motivi disciplinari

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Acque agitate anche nell’Italia21. Mentre la Nazionale maggiore è stata colpita dal coinvolgimento di Tonali e Zaniolo nell’inchiesta sulle scommesse, unatra gli azzurrini ha portato il tecnico Carminea escludere dalla lista dei convocati il calciatoreper: l’attaccante del Bari, che ieri aveva segnato nel test contro l’U18 , è stato allontanato a seguito di unacon un compagno di squadra e farà quindi ritorno oggi al proprio club. La Nazionale scenderà in campo martedì prossimo contro la Turchia in un match valevole per le qualificazioni agli Europei 2025. SportFace.