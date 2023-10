Lite con pugno in Under 21 | Ruggeri colpito da un compagno | sospetta frattura del setto nasale

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Bufera in21, a pochi giorni dalla partita contro la Norvegia. Marco Nasti, attaccante del Bari in prestito dal Milan, è stato escluso dai convocati del c.t. Carmine Nunziata per “motivi disciplinari”. Come comunicato dalla Figc, la decisione è stata presa dopo unacon undi squadra. In realtà, più che unaè stato un gesto violento: unrifilato a Matteo, esterno difensivo dell’Atalanta, provocandogli ladel. Il classe 2002 è tornato a Bergamo per curarsi, mentre a Nasti non sono bastate le scuse subito presentate ad evitare il provvedimento di esclusione dal gruppo degli azzurrini.