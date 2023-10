L’Italia volta le spalle a Zaki | salta un altro invito per il ricercatore bolognese

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è un Paese che dimentica tutto, tranne -a quanto pare- le parole di Patrick. Il cittadinoha già vistore due dei suoi appuntamenti pubblici, quello a Che tempo che fa e quello all’Arsenale della Pace di Torino. Ora è Brescia che dice di no ale scrittore, rimangiandosi l’invio al Festival della Pace di novembre. A riportare la notizia è Il Giornale di Brescia: “Le sue parole su Israele non rappresentano il messaggio che la città vuol trasmettere. È divisivo”, avrebbe spiegato la Sindaca.Leggi anche: Sermig, ritirato invitato per Patrickall’Arsenale della Pace Patricksu Netanyahu: “Serial killer” A mettere Patricknei guai sono state poche parole: “Quando un serial killer cerca di ...