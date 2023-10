I giovani italiani della fascia compresa tra i 18 e i 34 anni sono 10 milioni e 200 mila ma sono i veri protagonisti dell'inverno demografico: in 21 anni sono diminuiti del 23,2%, pari ad oltre 3 ...

Dossier Istat: l’Italia perde i giovani, tre milioni in meno in venti anni Il Sole 24 ORE

L'Italia perde i giovani, tre milioni in meno in 20 anni - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Caccamo è intervenuto all'iniziativa "Alleanza pubblico-privato: insieme per la legalità" organizzata a Sparanise, in provincia di Caserta, da European House - Ambrosetti in collaborazione con Axpo ...Al Ttg di Rimini, la più grande fiera del turismo in Italia e tra le maggiori in Europa, a camminare tra gli padiglioni la vista si perde tra le decine di stand che rappresentano la maggior parte dei ...