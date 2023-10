L’ingegnere protagonista della nascita del primo pc della storia | ospite a Crespi d’Adda

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023)(Capriate San Gervasio). Gastone Garziera era un giovanissimo ingegnere elettronico quando fu scelto in Olivetti, direttamente da Mario Tchou, per far parte di un progetto top secret: ilpersonal computer. Garziera si occupa così dello sviluppoProgramma 101, ildesktop computer commerciale al mondo, a cui lavora conGiovanni De Sandre, contribuendo alla realizzazione del computer italiano che portò l’uomo sulla luna. Gastone Garziera si occupa poi anche dei modelli successivi, come ad esempio la P203 nel 1967, e di altri progettidivisione Ricerca e Sviluppo di Olivetti. Sabato 21 ottobre, alle 17, nell’incontro Il PC italiano che portò l’uomo sulla luna all’Unesco Visitor Centre di ...