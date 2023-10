L' influencer racconterà a Silvia Toffanin a Verissimo i motivi della sua rottura con il padre di sua figlia

Leggi su iodonna

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Solo un anno fa riempivano i siti di gossip grazie al loro fidanzamento avvenuto direttamente sul red carpetMostra del Cinema di Venezia (suscitando soprattutto critiche, vista l’eccessiva teatralità e auto esposizione di un momento così intimo per due innamorati). Ora, però, per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non ci sono molti fotografi pronti ad immortalare la loro gioia. Anzi… I due hanno infatti comunicato la loro. Proposta di matrimonio a prova di “Sì, lo voglio”: cinque ...